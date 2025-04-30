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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze “ampute çocuklar yurdu” oldu

30 Nisan 2025, Çarşamba 09:52
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukukî sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında, Filistin adına sunum yapan Filistin’in Hollanda ve Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimî Temsilcisi Büyükelçi Ammar Hicazî ile hukukçu Paul S. Richler, İsrail’in Gazze’de açlığı bir silâh olarak kullanarak uluslararası hukuku açıkça ihlâl ettiğini ve politikalarıyla Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tehdit ettiğini belirtti.

Hicazî “Filistin halkı İsrail tarafından aç bırakılıyor, bombalanıyor ve zorla yerinden ediliyor. İsrail son iki aydır Gazze’ye yiyecek, su, ilaç, tıbbî malzeme ve yakıt girmesine izin vermiyor” dedi. Richler de yaklaşık 2 aydır Gazze’ye tüm insanî yardımların engellendiğini hatırlattı. Richler, İsrailli yetkililerin de Gazze’ye yönelik insanî erişimi engelleme kararlarını “yüksek sesle” duyurduklarını ve bunun kanıt gerektirmediğini söyledi.

AA

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