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6 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'de görüşmelere başlandı

06 Haziran 2026, Cumartesi 20:05
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasının sürdürülmesi ve ikinci aşamaya ilişkin düzenlemelerin ele alınması amacıyla Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla görüşmelere başladığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, hareketin bugün Kahire'de Filistinli gruplar ve arabulucularla bir araya geldiğini belirtti.

Kasım, görüşmelerin ateşkes anlaşmasının fiilen uygulanmasını sağlamayı, birinci aşamada yer alan maddelerin tamamlanmasını, İsrail saldırılarının durdurulmasını, sınır kapılarının açılmasını ve insani yardımların Gazze'ye girişinin sağlanmasını hedeflediğini ifade etti.

İkinci aşamaya ilişkin görüşmelerde ise Gazze'nin gelecekteki yönetimine dair çeşitli seçeneklerin ele alınacağını belirten Kasım, uluslararası güç konuşlandırılması, ulusal bir komitenin Gazze'de görev üstlenmesi ve Filistinli grupların silahlarıyla ilgili konuların da müzakere edileceğini söyledi.

Filistin halkının çıkarlarının öncelikli olduğunu vurgulayan Kasım, aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasına gerekçe oluşturabilecek unsurların ortadan kaldırılmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Hamas ile Mısırlı yetkililer ve arabulucular arasında ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin son görüşme 21 Nisan'da gerçekleştirilmişti.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında ateşkes ilan edilmiş, İsrailli ve Filistinli esirler karşılıklı olarak serbest bırakılmış, Refah Sınır Kapısı açılmış ve Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmişti. Anlaşma ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin bazı bölgelerinden kısmi çekilmesini de öngörüyordu.

Filistin tarafı, İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Filistinli kaynaklara göre İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırıları, bombardımanları ve kara saldırları sonucu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana 951 Filistinli öldü, 2 bin 984 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 60'tan fazlasında da işgali sürdürdüğü belirtiliyor.

Ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail ordusunun ilave çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

Tarafların, Gazze'nin yeniden inşası ve gelecekteki yönetim yapısına ilişkin bazı başlıklarda ilerleme kaydettiği, ancak silahsızlanma, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden imar sürecinin ayrıntıları konusundaki görüş ayrılıklarının sürdüğü ifade ediliyor.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırıların ardından varılmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail saldırıları Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açarken, yeniden imar maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

AA

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