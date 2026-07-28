Saygın ve güçlü devlet nasıl olunur?

AKP eski Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, güçlü ve saygın bir devlet olmanın yolunun hamasi söylemlerden değil, hukukun üstünlüğüne dayalı, kurumları işleyen bir devlet yapısından geçtiğini belirtti.

Ocaktan, NATO Zirvesi’nde yaşananların da Türkiye’nin uluslararası görünümü açısından bu gerçeği bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Ocaktan, yazısında güçlü devlet olmanın gösterişli törenler ya da hamasi söylemlerle değil, hukukun üstünlüğü, kurumsal yapı ve demokratik standartlarla mümkün olduğunu vurguladı. NATO Zirvesi sırasında verilen görüntülerin Türkiye’nin gerçek gücünü yansıtmadığını savunan Ocaktan, “Keşke Ankara’ya gelen devlet başkanlarına Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve herkesin özgürlüklerden eşit şekilde yararlandığını gösterebilseydik” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin dış politikada gerçek gücünü hukuktan ve devlet ciddiyetinden alması gerektiğini belirten Ocaktan, ABD’nin CAATSA yaptırımlarına karşı geçmişte olduğu gibi diplomatik ve kararlı bir duruş sergilenebileceğini söyledi.

Haber Merkezi