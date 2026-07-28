Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sana kıyamet gününde dağların ne olacağını soruyorlar. De ki: Rabbim onları kül gibi ufalayıp savuracak. Tâhâ Sûresi: 105 HADİS: İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu senin için bir sadakadır. Camiü’s-Sağir, No: 2992

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