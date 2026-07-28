ABD Wisconsin eyaletinde kasırga: 30 binden fazla ev elektriksiz kaldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde etkili olan kasırga, 30 binden fazla evde elektrik kesintisine yol açtı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin'e bağlı Winnebago bölgesinde kasırga meydana geldiğini bildirdi. Menasha ilçesi Polis Şefi Matt Albrecht, bazı evlerin ve iş yerlerinin kasırgadan "ciddi şekilde etkilendiğini" belirtti. Yetkililer, kasırga sebebiyle 30 binden fazla evin elektriksiz kaldığını ifade etti. Eyalet yetkilisi Gordon Hintz, kasırga sebebiyle ölü veya yaralı olmadığını, elektriğin yeniden sağlanmasının birkaç gün sürebileceğini söyledi. AA

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