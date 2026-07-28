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28 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Hacı adaylarına "pasaport geçerlilik süresi" uyarısı

28 Temmuz 2026, Salı 12:04
Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, 2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının vize işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için pasaportlarının geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar devam etmesi gerekiyor.

Yeni pasaport başvurusu yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruları sırasında pasaportlarının bu tarihe kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmesini talep etmesi isteniyor.

AA

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