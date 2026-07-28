İran konusunda yanıldık

İsrailli eski komutan, Tel Aviv ile Washington’ın İran’ın imkanlarını ve toparlanma kapasitesini değerlendirmekte yanıldığı yorumunu yaptı.

İsrail’deki Kanal 12’nin haberinde ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın “füze sisteminin yüzde 92’sinin imha edildiği”ne ilişkin açıklamalarına rağmen Tahran’ın son iki hafta içinde ABD’ye ait savunma sistemlerini aşarak Orta Doğu’nun çeşitli bölgelerindeki 9 ABD askeri üssünü vurduğu aktarıldı. Haberde, eski İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Zvika Haimovitch’in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Haimovitch, Tel Aviv ve Washington’ın İran’ın imkanlarını ve toparlanma kapasitesini değerlendirmede yanıldığını; İran’ın “füze ve insansız hava aracı sistemlerinin yüksek hazırlık düzeyi, komuta-kontrol sistemlerinin etkinliği ve saldırıların ardından hızla toparlanma kapasitesi”ni koruduğuna işaret ettiğini aktardı. ABD’nin saldırısı ile İran’ın karşılığı arasındaki sürenin oldukça kısa olduğunu kaydeden Haimovitch, bunun “İran’ın komuta-kontrol sistemlerinin çalışır ve etkin durumda olduğunu gösterdiğini” belirtti. AA

Okunma Sayısı: 430

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.