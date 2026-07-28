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28 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

"Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez''

28 Temmuz 2026, Salı 01:49
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusuna cevap verdi.

ABD Başkanı, "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirten Trump, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler." dedi.

İran'la anlaşma ihtimalimiz var

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'la bir anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu, ancak müzakerelerin başarısız olması halinde Washington’un askeri operasyonlara yeniden başlayacağına vurgu yaptı.

Trump, süreci "Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşüyoruz; bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var. Yaptıklarımız olmasaydı, şu an bizimle konuşuyor bile olmazlardı." sözleriyle tanımladı.

Trump, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve "bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu" söyledi.

ABD'nin mühimmat sorunu yaşadığı haberlerini reddetti

Diğer yandan Trump, ABD'nin İran savaşında silah ve mühimmat sorunu yaşadığı yönündeki haberleri reddederek ellerinde her türlü füze ve mühimmatın olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'ya çok fazla silah ve mühimmat gönderdiği için önceki Başkan Joe Biden'ı suçlayan Trump, "Biden, Ukrayna’ya çok fazla silah verdi, bu yüzden stoklarımızı yeniden dolduruyoruz. Ancak elimizde bol miktarda var. Orta seviye mühimmatımız da bol miktarda var. Yani, kullanabileceğimizden çok daha fazlası var." diye konuştu.

Trump, "Dürüst olmak gerekirse, daha fazla silaha sahip olmak isterdim, ancak Biden Ukrayna’ya çok fazla silah verdi." dedi.

ABD Başkanı Trump ayrıca, İran konusunda Netanyahu ile "oldukça yakın" düşündüklerini belirterek, "Aramızda ufak bir görüş ayrılığı var." değerlendirmesini yaptı.

AA

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