Ahbap’ı kollayan çavuşlar ne olacak?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ahbap Derneği’ne ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

İddialarla ilgili bürokrasi ve yargı mekanizmalarının da araştırılması gerektiğini belirten Arıkan, iktidara şu soruları yöneltti: “Bir yerde Ahbap varsa bir de ne vardır? Bu işin çavuşu vardır! Şu sorunun cevabını Konya’dan iktidara soruyorum: Eğer bu Ahbap varsa bunca yıl bu Ahbap’ı kollayan çavuşlar kim Allah aşkına ya? Bürokraside bu olan bitene göz yuman çavuşlar kim? Adalet mekanizmasında bu olan bitene göz yumanlar, bu çavuşlar kimler Allah aşkına ya? Hepimiz biliyoruz ki yine ‘cambaza bak’ oyunuyla Ahbap’ı milletin önüne atıp çavuşları gözden kaçırmak istiyorsunuz. Biz bu meselenin takipçisi olacağız, o çavuşlar ortaya çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağız.”

Ankara - Anka