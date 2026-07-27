İsrail’de “İstikrar Gücü” çatlağı

İsrail güvenlik kabinesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Planı çerçevesindeki idarî yapılar içinde yer alan Uluslararası İstikrar Gücü’nün bölgeye girişini onayladı. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’ye girişine onay verirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamada “hayır” oyu kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre ise Ben-Gvir, oylama sırasında “Hamas, Gazze’yi silahsızlandırma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Bu sebeple biz de bunu (İstikrar Gücü’nün Gazze’ye girişi) yapmakla mükellef değiliz. Gazze’deki çözüm, göçü teşvik etmektir” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Ben-Gvir’e “Bu uluslararası bir plan. Belki başarılı olamayız ama en azından onu sabote eden biz olmamalıyız” cevabını verdi. AA

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