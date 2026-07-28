Hamza Yerlikaya hakkında soruşturma

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Ankara’da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın, oğlunun mağlup olduğu müsabakanın ardından mindere girerek hakemin üzerine yürüdüğü olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya’nın, hakem kararlarına tepki göstererek tribünden mindere atladığı, hakemin üzerine yürüdüğü ve ardından hakemi kolundan tutarak salon dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Federasyon, “Uygunsuz müdahale, baskı veya saygısızlık, ünvanı ve sıfatı ne olursa olsun kabul edilemez. Söz konusu müsabaka esnasında sözlü baskı ile başlayan ve sonrasında süre gelen olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup, müsabaka gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutulmuştur” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 410

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.