ABD halkı savaştan bıkmış

ABD’de CBS News ve YouGov tarafından 22-24 Temmuz tarihlerinde yürütülen ankette, katılımcılara ABD’nin İran politikasına yönelik görüşleri soruldu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 57’si ABD’nin İran ile çatışmasından “bıkkınlık” duyduğunu, yüzde 58’i “belirsizlik”, yüzde 36’sı “karamsar”, yüzde 19’u ise “iyimser” hissettiğini aktardı.

Katılımcıların yüzde 76’sı, ABD ile İran arasındaki savaşın Trump yönetiminin “beklediğinden daha zorlu geçtiği” görüşünü belirtirken, yüzde 20’si “beklendiği gibi seyrettiğini”, yüzde 4’ü ise “beklenenden daha kolay” geçtiğini ifade etti.

Ayrıca katılımcıların yüzde 40’ı, İran ile savaşta ABD’nin “avantaj sahibi” olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 38’si “hiçbir tarafın” üstünlük sağlamadığını, yüzde 22’si ise İran’ın “avantajlı” konumda olduğunu dile getirdi.