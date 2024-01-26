Gazze’de 1 milyondan fazla kişi evsiz kaldı

Dünya Bankası’nın hazırladığı yeni rapora göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki binaların yüzde 45’i yıkıldı.

100 BİN BİNA TAMAMEN YIKILDI Konuyla ilgili haberlere ve uydu görüntülerine dayandırılan raporda, bölgede yaşayan 1 milyondan fazla kişinin İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kaldığı belirtildi. Gazze’nin savaş öncesi nüfusu 2,2 milyondu. Raporda savaş öncesinde Gazze’de 218 bin 656 bina bulunduğu ve bunların yüzde 60’ından fazlasının savaşta hasar gördüğü ifade edildi. Yüzde 45 olarak ölçülen 99 bin 601 binaysa tamamen yıkıldı ve yaşanılmaz hale geldi. Raporda bölgede en fazla hasarın oluştuğu yerin Gazze kent merkezi olduğu belirtildi. Savaşın ilk iki ayında çatışmaların yoğunlaştığı merkezde bulunan 55 bin evden 34 bini tamamen yıkıldı. Gazze’nin kuzeyindeki diğer bölgelerdeyse, toplam 40 bin binadan 24 bini yaşanmaz hale geldi. Rapora göre, Gazze Şeridi’ndeki yolların yüzde 92’si çatışmalarda hasar görürken, yüzde 50’siyse tamamen kullanılamaz hale geldi. Haber Merkezi

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