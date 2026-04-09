Sosyal medyaya e-Devlet şartı

15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medyaya girişini engellemeyi hedefleyen kanun teklifinin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, düzenlemenin bu hafta içinde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Düzenleme, sosyal medya platformlarına e-Devlet üzerinden kimlik ve yaş doğrulamasıyla girilmesini öngörüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de hafta sonunda “Üç ay içinde herkesin sosyal medyaya gerçek kimliğiyle gireceğini” söyleyerek “Platformlar kurallara uymayan hesapları kapatacak” açıklaması yapmıştı. Haber Merkezi

