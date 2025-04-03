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3 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Gazze’de akan kan durmuyor

03 Nisan 2025, Perşembe 21:08
İsrail’de siyasî krizler sürerken Gazze ve Lübnan’da saldırılar devam ediyor. Gazze’de tekrar başlayan saldırılarda can kaybı artarken İsrail uçakları Beyrut’u bombaladı.

Suriye'ye de saldıran İsrail 9 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de yaraladı

 

İsrail ordusunun, 18 Mart’ta ateşkesi bozarak Gazze’ye yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ateşkesin bozulmasından bu yana en az 322 çocuğun katledildiğini ve 609 çocuğun yaralandığını belirtti. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 50 bin 399’a yükseldi.

Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 23 Mart’ta İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde 15 sağlık görevlisini “birer birer” vurarak öldürdüğünü ve cesetlerini toplu mezara gömdüğünü açıkladı. 

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BEYRUT’U DA VURDU

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada saldırıda Hizbullah ve İran Kudüs Güçleri mensubu Hasan Ali Badir’in öldürüldüğü kaydedildi. Hizbullah’la 27 Kasım 2024’te ateşkesin başlamasından sonra İsrail uçakları, 28 Mart’ta ilk kez Beyrut’u bombalamıştı.

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NETANYAHU İFADE VERDİ

İç siyasetin skandallarla sarsıldığı İsrail’de ise Başbakan Netanyahu’nun aşırı sağ koalisyonundaki partiler arasında gerilim yaşanıyor. Netanyahu, iki yakın çalışma arkadaşının tutuklandığı “Katargate” soruşturması kapsamında ifade verdi. Tutuklamaları “siyasî bir cadı avı” olarak niteleyen Netanyahu, bununla “Şin-Bet (İsrail iç istihbarat teşkilatı) başkanının görevden alınmasını önleme ve sağcı bir başbakanın devrilmesinin amaçlandığını” iddia etti.

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İSRAİL’DEN ATEŞKES TEKLİFİ

Haaretz gazetesinin İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberde İsrail’in cezaevlerinden bazı Filistinli esirleri serbest bırakacağı kaydedildi ancak herhangi bir sayı verilmedi. Gazze Şeridi’nde 59 İsrailli esirin bulunduğu, bunlardan 24’ünün ise hayatta olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Haber Merkezi

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