Suriye'ye de saldıran İsrail 9 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de yaraladı

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik dünkü saldırılarında 9 sivilin öldüğü, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail güçleri, dün Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombaladı.

Dera'ya yönelik saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, hava saldırılarının ardından Suriye'deki yönetimi yine tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini "düşman güçlere topraklarında izin verirse, bedel ödetecekleri" ifadesiyle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Katz, Suriye'ye dün gece düzenledikleri hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu öne sürdü.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı "ağır bedel ödetmekle" tehdit eden Katz, "Suriye lideri Culani'yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail savaş uçaklarının uluslararası hukuka aykırı olarak dün gece Hama ve Humus'taki askeri hava üslerine düzenlediği hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu söyledi.

Katz, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Şeyh (Hermon) Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı.

İsrail ordusu, Suriye’nin Tesil bölgesinde çatışma yaşandığını duyurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tesil bölgesinde çıkan çatışma üzerine dün gece bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu.

Tesil bölgesindeki silahlı unsurların, İsrail güçlerine ateş açtığını ileri süren açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada söz konusu silahlı unsurların öldürüldüğü, İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı aktarıldı.

Suriye basını, İsrail güçlerinin dün Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombalaması sonucu 9 sivilin öldüğünü, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktarmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.