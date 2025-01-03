Gazze’de ateşkesi sağlamak “Trump’a kaldı”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 23 Aralık’tan beri Gazze’de soğuk ve yetersiz barınma koşulları yüzünden ölen bebek sayısının 7’ye yükseldiğini belirtirken ateşkes ve rehine takası görüşmelerinden de ümit kesiliyor.

Donald Trump, 20 Ocak’ta tekrar ABD Başkanı olmadan önce bu sorunun çözülmesini istese de bu süre zarfında anlaşma sağlanamayacağı bildiriliyor. AA

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