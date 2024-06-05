Gazze’de çocuklar kâbus yaşıyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki “Gazze Şeridi’nde çocukların bitmek bilmeyen bir kabusu yaşadığını” belirtti.

UNRWA’dan yapılan yazılı açıklamada, bombardımanlar, zorla yerinden edilmeler, yiyecek ve su eksikliği ve eğitimden yoksun bırakılmanın tüm nesilde travma yarattığı ifade edildi. Gazze Şeridi’nde çocukların bitmek bilmeyen bir kabusu yaşadığı vurgulanan açıklamada, UNRWA’ya bağlı psikososyal destek ekiplerinin Gazze’deki çocukları rahatlatmak ve onlara umut vermek için çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Su arıtma tesisleri kapandı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde, “neredeyse hiç yakıt bulunmadığından” su arıtma tesislerinin kapandığını duyurdu. UNRWA’dan yapılan yazılı açıklamada, insanların ulaşabileceği alanda yeterince su olmadığına dikkati çekildi. Bölgede yeterince yakıt olmadığı için su arıtma tesislerinin kapandığı belirtilen açıklamada, “Aileler ve çocuklar su bulmak için sıcakta uzun mesafeler yürüyorlar. İnsanların yaşamak için suya ihtiyacı var. İsrailli yetkililer şimdi (suya) erişim sağlamalı.” ifadesine yer verildi.