Bir iktidar, çiftçisine bunu yapar mı?

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye genelinde ayçiçeği hasadı devam ederken, önceki yıllarda olduğu gibi hasat ortasında ithalata başvuran AKP iktidarının ayçiçeği üreticisine büyük darbe vurduğunu söyledi.

Ankara - Mehmet Kara

İktidara “Çiftçinin cebinden elinizi çekin” diye seslenen Mehmet Tahtasız, “Çiftçimiz geçen yıl doludan, kuraklıktan zarar gördü. Ama en çok da hükümetin yanlış tarım politikalarından zarar görüyor. Yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Ama ciddi bir sıkıntı var. Ayçiçeğinde ilk hasat başladığında fiyat 37 lira ile 40 arasındaydı. Ayçiçeğinin çiftçiye maliyeti ise 33-34 lira civarında. Hükümet daha önce de çok kez başvurduğu gibi tam hasat zamanı ithalat yapmaya başladı. 10 Eylül’de TMO aracılığıyla bir ihale yapıldı ve yurtdışından 12 bin ton ham yağ ithalatı yapıldı. Bu ithalatın yapılması ile birlikte tüccar 37 ila 40 lira arasında aldığı yağlık ayçiçeğini almamaya başladı. Hükümetin çiftçiye yaptığı kötülük bununla da bitmedi. Alınan karar gereğince 1 Ekim itibarıyla ham yağ ithalatındaki vergi yüzde 20’den yüzde 12’ye düşürülecek. Bu hükümet kendi çiftçimizin düşmanı mıdır ki de ayçiçeği hasadı zamanında ham yağ ithalatı yapıyor” dedi.