Gazze’de doktorlar canları pahasına çalışıyor

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesinde hareket eden herkese ateş açması nedeniyle sağlık ekipleri avluya gelen yaralıları kurtarmak için hayatını tehlikeye atıyor.

İsrail ordusunun iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesinde hasta ve yaralıların durumu gittikçe kötüleşiyor. Hastaneye getirilen yaralılar, İsrail askerlerinin hastane avlusunda hareket eden herkese ateş açması nedeniyle İsrail kurşunları altında nakledilmeye çalışılıyor. Yerel medyada, Nasır Hastanesinde görev yapan Filistinli kadın doktor Emire El-Asuli’nin dün gece avludaki bir yaralıyı kurtarmak için hayatını tehlikeye attığı görüntüler yer aldı. AA

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