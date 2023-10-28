"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Gazze'de iletişim tamamen koptu

28 Ekim 2023, Cumartesi 11:16
Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.

Filistin'de hizmet veren Ooredoo telekomünikasyon şirketi de cuma akşamı itibarıyla Gazze Şeridi'nde cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nden gelen hizmetlerde nedeni bilinmeyen ani bir duraklama yaşandı.

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırıları sırasında Gazze Şeridi’nde hizmet veren son büyük telekomünikasyon firması Paltel’de ciddi bağlantı kaybı görüldüğünü teyit etti.

Iştiyye: İletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir

Filistin Başbakanı Iştiyye, "Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir." dedi.

BM Koordinatörü Hastings: Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Hastings, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirten Hastings, şunları kaydetti:

"Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı."

Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle iletişim tamamen kesildi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kesinti nedeniyle ambulans hizmetlerinin sağlanamaması konusunda derin endişe duyulduğu kaydedildi.

"Bu adım, işgalcilerin, Gazze'yi dış dünyadan izole ederken savaş suçları işlemeye devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, savunmasız sivillere, sağlık ekiplerine acil koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Hamas: Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi

Hamas, Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi, karadan, denizden ve havadan bombardımanın artmasının, "İşgalci İsrail’in basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisi" olduğunu duyurdu.

Hamas, İsrail’in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail’in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze’de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail’de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.

Oxfam: Gazze'de iletişim tamamen kesildi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığını ve iletişimin tamamen kesildiğini belirterek, masum hayatların korunması için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den bir skandal açıklama daha: "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz"

    Bu alçaklığın hangi seviyesi?! - 120 ülkenin insani ateşkes talebine "alçakça çağrı" dedi!

    ABD’deki barış yanlısı Yahudi gruplardan "acil ateşkes" çağrısı: "Filistin özgür olmalı"

    Gazze'de iletişim tamamen koptu

    Mitingde de ayrımcılık

    BU VAHŞET VE ZULÜM SONA ERMELİ

    Siber zorbalığa karşı aileler dikkatli olmalı

    Faiz artışları krizi çözmeye yetmez

    Sığınaklar doldu taştı

    Muğla - Yatağan'da orman yangını çıktı

    Guterres’e destek büyüyor

    Tek çözüm iki devlet

    3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

    Allah bize yeter

    Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

    Öğrencilerin hayal kırıklığı

    Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

    İsveç’ten sınır dışı edilecek

    Uyuz vakaları artıyor - 'Tokalaştığınız zaman uyuz bulaşmaz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıdaki kirlenme hukukla temizlenir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Mitingde de ayrımcılık
    Cevher İLHAN

    “İsrail’e gitme projesi iptal edilmiş”!
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-6
    Risale-i Nur'dan

    İstibdad-ı mutlaka “Cumhuriyet” namı vermek
    Genel

    BU VAHŞET VE ZULÜM SONA ERMELİ
    Sebahattin YAŞAR

    Boğazımda düğümlenir yaşamak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Nimet Ortakaş

    Kayseri Kitap Fuarı'nda ağlamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.