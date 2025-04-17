Gazze’de “insanî çöküş” yaşandı

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki insanî duruma ilişkin bilgi verildi.

Hükümetin açıklamasında, İsrail’in 6 aydan uzun süredir Gazze’de uyguladığı sistematik abluka ve aç bırakma politikası nedeniyle bölgenin tam bir “insanî çöküş” evresine girdiği konusunda uyarıda bulunuldu. Bir buçuk aydan fazla süredir de aralıksız ve kasıtlı şekilde insanî yardımların girişinin engellendiği belirtilerek durumun daha da kötüleştiği kaydedildi. Gazze Şeridi’nde gerçek anlamda bir insanî felaket ve tüm yönleriyle bir kıtlık yaşandığı, açlığın doğrudan sivillerin hayatlarını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, kısıtlı gıda, su kıtlığı, neredeyse tamamen kötüleşmiş durumdaki sağlık sistemi ve asgarî ihtiyaçlardan mahrumiyetin gölgesinde 1 milyon 100 binden fazla çocuğun ciddi ölçüde yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu ifade edildi. AA

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