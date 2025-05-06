Gazze’de yağmacılık artıyor

İsrail’in gıda ve yardımlara yönelik ablukasının üzerinden iki aydan fazla bir süre geçmesi nedeniyle koşullar kötüleşirken, yerel halk ve yardım çalışanları Gazze’nin kuzeyindeki erzak depolarının yağmalanmasında artış olduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları, yardım kuruluşları ve insanî yardım grupları için çalışan güvenlik personeli arasında paylaşılan iç yazışmalar, hem silahlı hem de silahsız kişilerin Çarşamba gününden bu yana depolara, fırınlara ve dükkanlara zorla girdiğini gösteriyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, abluka, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mart ayında Hamas ile yapılan son ateşkesi bitirmesinden bu yana devam ediyor. Sonuç olarak, iki milyondan fazla kişinin yaşadığı yoğun nüfuslu bölge, çatışmanın yaklaşık 19 ay önce başlamasından bu yana en büyük insani krize sürüklendi. Yardım kuruluşları da Gazze’deki sivil nüfusun kıtlığın eşiğine geldiği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi