"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Netanyahu’dan Trump’a müzakere uyarısı

24 Mayıs 2026, Pazar 17:00
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin hem Lübnan maddesi hem de nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın, müzakerelere ilişkin gelişmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ve İsrail güvenlik çevreleri, İran’ın zaman kazanmaya çalıştığını ve 60 gün sonra “yeniden uzlaşmaz bir tavır” ortaya koyacağını ileri sürdü. Söz konusu kaynak, Lübnan’daki ateşkes ile İran’daki ateşkes arasında bağlantı olmaması gerektiğini savunan Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’a İran ile anlaşmaya ilişkin nükleer müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan’da ateşkes maddeleri konusundaki çekincelerini ifade ettiğini aktardı.

Haber Merkezi

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    

