"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Faize para dayanmıyor

25 Mayıs 2026, Pazartesi 19:18
Bu ay ana paradan daha fazla faiz ödeyerek dış borcunu kapatan Hazine, gelecek ay da iç ve dış borç ödemesi için yeni bir maratona hazırlanacak.

Haziran’da faize ödenecek toplam tutar 190 milyar lira. Ana para ile birlikte ödenecek toplam tutar ise 693,2 milyar lira. Söz konusu ödemeleri yapabilmek için yurtdışı turuna çıkan ekonomi kurmayları içeride ise 9 ihale düzenleyecek. Ödemeler dengesinin açık vermesi ve tasarrufların borç ödemelerine yetecek kadar güçlü olmaması yeni borçlanmalarda işleri daha da zorlaştırırken uzmanlar ısrar edilen programın da ekonomiye zarar verdiğini dile getirdi.  Karar’ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki bir yılda ödenecek iç borç anapara ve faizine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Mayıs ayından gelecek yılın Nisan ayı sonuna kadar olan bir yıllık dönemde yaklaşık 2,5 trilyon lira anapara, 2,2 trilyon lira da faiz ödenecek. 

Haber Merkezi

