Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.

Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba’nın babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro talep ettiğini söylemişti. Bu iddianın sorulduğu Muhittin Böcek, “Oğlum Gökhan’ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 221

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.