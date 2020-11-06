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6 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Gazze'den acil yardım çağrısı

06 Kasım 2020, Cuma 21:12
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması üzerine sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

 Kudra, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son günlerde virüsün ciddi oranda yayıldığını belirtti.

Durumu kritik olan hasta sayısında da artış görüldüğüne dikkati çeken Kudra, bölgedeki sağlık sisteminin virüsle mücadelede yetersiz kaldığını söyledi.

Kudra, kış aylarında virüsün yayılması ve belirtilerinin mevsimsel griple örtüşmesi nedeniyle de ilerleyen günlerin Gazze Şeridi için daha da zor geçeceğini belirterek, "Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek." ifadesini kullandı.

Acil yardım çağrısı

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu bölgede sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara işaret eden Kudra, Kovid-19'la mücadele için uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına acil destek çağrısında bulundu.

Kudra, temel ilaç, tıbbi teçhizat, laboratuvar malzemeleri ve Kovid-19 teşhis kitlerinin temininde, ayrıca kan stoklarında yaşadıkları ciddi sıkıntılar nedeniyle büyük endişe duyduklarını ifade etti.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır kara, hava ve denizden abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, sağlık, ekonomi, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Kovid-19 salgını sebebiyle, Gazze'de şu ana kadar 37 kişi vefat ederken, vaka sayısı 8 bin 19'a ulaştı.

AA

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