Gazze hem kuzeyden hem güneyden işgal ediliyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerini yerlerinden ederek bölgeyi kuzeyden ve güneyden işgal ediyor.

İsrail 'suyu' da Filistinlilere karşı soykırım silahı olarak kullanıyor!

'İsrail, ABD'nin sabrını zorluyor'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni işgal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planını gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran ve "Morag Koridoru" adı verilen bölgeyi tamamen işgal ettiğini belirten Katz, Philadelphi Koridoru ile Morag Koridoru arasındaki, Refah kentini içine alan bölgeyi "güvenli bölge" haline getirdiklerini iddia etti.

Katz, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve diğer mahallelerden halkın sürgün edilerek buraların da işgal edildiğini ve İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'na da girmeye başladığını ileri sürdü.

"Morag Koridoru"nun işgaliyle yüz ölçümü ortalama 360 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 5'te biri ve daha önce yardımların ulaştırıldığı Mısır sınırının Gazze tarafı Refah kentini de içine alacak şekilde İsrail ordusunun kontrolüne girmiş oldu.

"Gönüllü göç" kisvesiyle etnik temizlik planı

Katz, "gönüllü göç" kisvesiyle Gazze Şeridi sakinlerini başka ülkelere taşımayı öngören etnik temizlik planına da değindi.

İsrail ordusunun faaliyetlerinin "Gazze'nin büyük bölümüne güçlü şekilde yayılacağı" tehdidinde bulunan Katz, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) açıklamasına göre yaklaşık yüzde 65'i yasak bölge ilan edilen Gazze'de, halkı şu an bulundukları yerlerden de süreceklerine işaret etti.

Katz, "İlgilenenler ayrıca, ABD Başkanı'nın gerçekleştirmek için çalıştığımız vizyonuna uygun olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gönüllü olarak taşınabilecekler." sözleriyle sürgün planına "gönüllü göç" görüntüsü vermeye çalıştı.

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'nin yaşanamaz hale geldiği gerekçesiyle Filistinli halkının başka ülkelere taşınmasını ve bölgenin yeniden inşa edilmesi planını açıklamıştı.

İsrail ordusu, Gazze şehrinin doğusundaki mahalleleri işgal ediyor

İsrail ordusu, şeridin kuzeyinde kalan Gazze'nin şehir merkezinin doğusundaki El-Darac ve El-Tuffah mahallelerini de işgal etmek için saldırı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tampon bölgeyi genişletmek için El-Darac ve El-Tuffah mahallelerine saldırı başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinin yerlerinden edilerek sürgün edildiği aktarıldı.

Refah Belediyesi, İsrail'in Refah'ı sözde "güvenli bölge" ilan etmesine tepki gösterdi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin belediye yönetimi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Refah'ı sözde "güvenli bölge" ilan etmesini kesinlikle reddettiklerini bildirdi.

Refah Belediyesi, Katz'ın Refah'ı "güvenli bölge" haline getirdiklerine ilişkin iddiasına karşılık yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in söz konusu adımının tek taraflı alınmış bir karar olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarına karşı açık bir ihlal teşkil ettiği vurgulandı.

Refah Belediyesinin açıklamasında şunlar ifade edildi:

"Bu geçersiz açıklama, Refah kentinin her karış toprağıyla Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmez. Refah, halkıyla birlikte sonsuza dek var olacak, zorla yerinden etme ve demografik yapıyı değiştirme girişimlerine karşı dimdik duracaktır."

"Güç kullanarak emri vaki yapmanın meşruiyet sağlamayacağına inanıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in uygulamalarının kesinlikle sürdürülebilir bir güvenlik oluşturmayacağı, bilakis sivillerin sıkıntılarını ve istikrarsızlığı artıracağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, insani ve hukuki tüm sorumlulukları alarak İsrail'in saldırgan politikalarını ivedilikle durdurması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni işgal ettiğine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planını gerçekleştirmeye çalıştıklarına işaret etmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran ve "Morag Koridoru" adı verilen bölgeyi tamamen işgal ettiğini belirten Katz, Philadelphi Koridoru ile Morag Koridoru arasındaki, Refah kentini içine alan bölgeyi "güvenli bölge" haline getirdiklerini iddia etmişti.

İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Filistinlilerden bölgeyi tahliye etmelerini istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Nusayrat bölgesindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee'nin yayımladığı tahliye emri, El-İman, Et-Takva, El-Besatin, Ez-Zehra, El-Bevadi ve En-Nüzhe mahallelerini kapsıyor.

İsrail ordusunun bölgeye şiddetli saldırılar düzenleyeceğini ve bunun "son uyarı" olduğunu belirten Adraee, bu bölgelerden roket atıldığını iddia etti.

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan bir roketin engellendiğini belirtti.

Uyarı sirenlerinin aktifleştirildiği saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı 7 Ekim 2023'ten beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Ateşkesi bozan İsrail'in 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1563 Filistinli şehit oldu

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak bölgeye yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli şehit oldu, 4 bin 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri birbirinden ayırmak, bölgeyi parçalamak ve işgal etmek için "Morag Koridoru"nu oluşturmuş ve Refah kentine yoğun saldırılar düzenlemişti.