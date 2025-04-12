"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İsrail 'suyu' da Filistinlilere karşı soykırım silahı olarak kullanıyor!

12 Nisan 2025, Cumartesi 16:41
Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyondan fazla Filistinliyi sistematik olarak sudan mahrum bırakmaya devam ettiğini ve suyu "ölüm silahına dönüştürdüğünü" belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yaşanan su krizine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

 

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyondan fazla Filistinliyi sistematik olarak sudan mahrum bırakmayı sürdürerek suyu bir soykırım aracına ve yavaş ölüm silahına dönüştürdüğü vurgulandı.

İsrail'in, sistematik olarak su altyapısını hedef aldığı, su istasyonlarını ve kuyularını tahrip ettiği, sanitasyon tesislerinin çalışması için gereken elektrik ve yakıtı keserek, halkı hayatta kalmak için gerekli olan asgari miktardaki sudan kasıtlı olarak mahrum bırakmayı sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in, Deyr el-Belah'ta bulunan ve günlük 35 bin metreküpten fazla suyu 700 binden fazla kişiye ulaştıran iki su boru hattını kasıtlı olarak kestiği belirtilen açıklamada ayrıca, İsrail'in Deyr el-Belah bölgesindeki deniz suyu arıtma tesisine giden elektrik hattını da kestiği aktarıldı.

Arıtılmış su üretimini tamamen durduran İsrail'in, Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerinde yaklaşık 800 bin kişiyi şiddetli susuzluk riskine maruz bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, su ve kanalizasyon altyapısının yüzde 90'ından fazlasını tahrip ettiği, teknik ekiplerin hasarı onarmaya gitmesini engellediği, insani görevlerini yerine getiren işçileri hedef aldığı ve kuyular ile deniz suyunu arıtma tesislerinin işletilmesi için gereken yakıtın girişini engellediği belirtildi.

Bugüne kadar Gazze Şeridi'nde ishal, dizanteri gibi bağırsak hastalıkları ve hepatit A dahil olmak üzere suyla ilgili 1,7 milyondan fazla vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada ayrıca, çoğu çocuk 50'den fazla kişinin dehidrasyon ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in halkı kasıtlı olarak sudan mahrum bırakmasının, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu, BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporlarıyla varılan sonuca göre bir soykırım suçu ve Gazze halkının su ve gıdaya engelsiz erişiminin sağlanmasını talep eden Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ihtiyati tedbirlerin açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, İsrail'in işlediği "susuz bırakma" suçunu durdurmak ve su tesislerine yakıt, ekipman ve onarım ekiplerinin girmesini sağlamak için derhal ve etkili adımlar atmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığından da Gazze Şeridi'nde suyu soykırım silahı olarak kullanmayı sürdüren İsrailli yöneticileri ve özellikle de mevcut ve eski İsrail Savunma Bakanı hakkında yeni tutuklama emirleri çıkarması talep edildi.

İnsan hakları ve insani yardım örgütlerine Gazze'nin çevresel felaket bölgesi ilan edilmesini desteklemeleri çağrısı yapılan açıklamada, sınır kapılarının derhal açılması için baskı yapmaları, su ve sanitasyon kaynaklarını güvence altına almaları istendi.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 'suyu' da Filistinlilere karşı soykırım silahı olarak kullanıyor!

    Cemaatler ve Devlet | Prof. Dr. Ahmet Battal & Akıl Misafiri #3

    'Korkuyorum' dedi yazarlığı bıraktı

    'İsrail, ABD'nin sabrını zorluyor'

    İran-ABD görüşmeleri 'dolaylı' olarak Umman'da başladı

    Avcılar'daki metrobüs kazasında 21 kişi yaralandı

    Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 4 bine yaklaştı

    Türkiye’de yumurta kuyruğu dönemi

    BM: 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

    'Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz'

    Devlet başkanlığından azledilen Yoon konutunu boşalttı

    Bir fotoğrafın hikayesi

    İç savaşla boğuşan Sudan'da her 3 kişiden 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor

    Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 20 düştü

    'SMA tedavisinde kullanım kolaylığı olan ilacı SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz'

    New York'taki kazada helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 kişi öldü

    Ticaret savaşı kızışıyor: Çin de ABD'ye gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltti

    İsrail'de görevli yüzlerce yedek askerden saldırıları durdurma çağrısı

    Tarih, Gazze’ye sessiz kalanları yargılayacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali BEYKOZ

    İman
    Genel

    Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dini kimse tekeline alamaz
    Ahmet BATTAL

    Haydi Ankara’ya, Altınpark’a…
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindar ulema siyasî vartalara nasıl düşüyor?
    Genel

    Türkiye’de yumurta kuyruğu dönemi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur eskimez yazıyı da öğretir
    Cevher İLHAN

    “Milli irâdeyi yok edersiniz!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.