Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

Türkiye’de hem tıp, hem de edebiyat alanında önemli isimlerden olan ve 88 yaşında vefat eden Prof. Dr. Hasan Hüsrev Hatemi, İstanbul’da dualarla uğurlandı.

Cuma günü kindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı öncesinde Hatemi’nin ikiz kardeşi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop yer aldı. Cenaze merasimine ayrıca, Ekmeleddin İhsanoğlu ve İsmail Kara’nın da aralarında bulunduğu kültür-sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Prof. Dr. Hatemi, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. İstanbul-aa “SAİD NURSî KALBİMDE YER ALDI” DEMİŞTİ Hüsrev Hatemi, "Kişver" adlı eserinde (s. 11) şöyle yazmıştı: “Mevlânâ’nın yanında, Said Nursî de kalbimde yer aldı. Yine övünerek söylüyorum ki bu durum kararsızlıktan gelmiyor, empati hissimin gelişmiş olmasından geliyor.” Ömer Şenöz İstanbul Yeni Asya



