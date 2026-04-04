Fars Haber Ajansı: ABD, üçüncü ülke aracılığıyla 48 saatlik geçici ateşkes teklif etti

Fars Haber Ajansı, İranlı üst düzey bir yetkiliye atıfta bulunarak, "ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" belirtti.

İranlı üst düzey bir yetkili, İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na, İran ile ABD ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile "İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" açıkladı. Öte yandan Fars Haber Ajansı’nın değerlendirmesine göre, ateşkes teklifi ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunların ardından gündeme geldi. Söz konusu değerlendirmede, İran’ın ateşkes teklifine sahada saldırılarına devam ederek cevap verdiği savunuldu.​​​​​​​ AA

