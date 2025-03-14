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14 MART 2025 CUMA - YIL: 56

"Gazze'ye 10 günde getirilen tıbbi yardım artık 1 günde tükeniyor"

14 Mart 2025, Cuma 14:51
Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, "Gazze'ye 10 günde getirilen tıbbi yardım artık bir günde tükeniyor." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail'in sınır kapılarını 12 gündür kapalı tutmasının bölgedeki sağlık krizini daha da derinleştirdiğini söyledi.

Hams, yaptığı açıklamada, "Çok sayıda önemli tıbbi cihaz, yedek parça eksikliğinden dolayı arızalandı. İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve yedek parça girişini engellemesi, hastaların hayatını tehdit ediyor." dedi.

Bölgedeki yakıt sıkıntısının hastanelerin elektrik kullanımını kısıtladığını vurgulayan Hams, "Bu durum, tedavi ve temiz su eksikliği nedeniyle yüzde 40'ı ölen böbrek hastaları başta olmak üzere, tıbbi hizmetleri doğrudan etkilemektedir." diye konuştu.

Hams, İsrail'in deniz suyu arıtma tesisine sağlanan elektriği kesmesinin durumu daha da kötüleştirdiğini, kronik hastaların ve kanser hastalarının hayatını tehdit ettiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarında uzman doktorların hayatını kaybettiğini aktaran Hams, İsrail'in uyguladığı ablukanın ve sağlık ekiplerinin gelişini engellemesinin bölgedeki durumu daha karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

"Gazze'ye 10 günde getirilen tıbbi yardım artık bir günde tükeniyor"

Hams, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların hayatının kurtarılması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılması ve tıbbi malzeme ile sağlık ekiplerinin girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Gazze'ye 10 günde getirilen tıbbi yardım artık bir günde tükeniyor." diyen Hams, sağlık hizmetlerinin sürekli hale gelmesi ve binlerce hasta ile yaralının kurtarılması için acil uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde elektrik özellikle arıtma tesisleri, fırınlar ve hastaneler için hayati önem taşıyor.

Deniz suyu arıtma tesislerinin faaliyet gösterememesi bölgedeki sivil halkın da ekmek ve temiz suya erişimini tehlikeye atıyor.

İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştiriyor.

AA

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  • ipek

    14.3.2025 15:54:06

    Zalimlerin zulümleri bitmiyor.Hiç kimse birşey yapamıyor herşey kağıt üzerinde kalıyor ..yazık bu zulmün bitmesini diliyorum.. Dualarımız tüm İslam alemine inşallah Allah hepsine selamet versin dua dua dua 🕊🩷💕🐈💞🐈💕🩷🕊

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