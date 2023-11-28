Gazze’ye 40 bin ton bomba atıldı

Gazze’deki hükümet, Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail ordusunun 7 Ekim’de başlayan saldırılarında, Gazze Şeridi’ne 40 bin ton bomba attığını bildirdi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “İşgal güçleri, Gazze Şeridi’ne 40 bin ton bomba attı; işgalcinin suçları kameraların uzağında gerçekleşti.” ifadesini kullandı. İsrail güçlerinin son dönemde attığı bombaların daha önce kullanılmamış bombalar olduğunu belirten Maruf, saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce kişinin öldükleri yere defnedildiğini aktardı. Maruf, İsrail tarafından atılan bombaların İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın 3-4 katı gücünde olduğunu da belirtti.

GAZZE YAŞANMAZ DURUMDA

“Gazze Şeridi’nde yaşanan yıkım, işgal güçlerinin Gazze’yi yaşanmaz bir hale getirme isteğini yansıtıyor.” ifadesine yer veren Maruf, “insani ara” süresinde altyapı ve evlerde büyük yıkıma yol açan büyük katliamın boyutunun ortaya çıktığını kaydetti. Maruf, Gazze Şeridi sakinlerinin üçte birinin temel malzemeleri temin edemediğini, uluslararası kurumların olmadığını ve büyük bir sahra hastanesine ihtiyaçları olduğunu aktardı. Filistinli yetkili, Şifa Hastanesinin de kullanılamaz durumda olduğunu hatırlattı.