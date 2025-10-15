Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

Euro-Med, İsrail'in iki yıl boyunca soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde açlık tehlikesinin halen sürdüğünü belirterek, İsrail’in insani yardımları kısıtlaması hakkında "açlığı bir soykırım aracı olarak kullanmaya devam ettiği" ifadelerini kullandı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye sınırlı miktarda insani yardımın girmesine izin verildiği belirtilerek, yardımların bölgedeki gerçek ihtiyacın "yalnızca küçük bir kısmını karşıladığı" aktarıldı. Gazze'de "kıtlık tehlikesinin devam ettiğine" dikkat çekilen açıklamada, "Yardımların kısıtlanması, İsrail'in açlığı bir soykırım aracı olarak kullanmaya devam ettiğini gösteriyor." denildi. Açıklamada, "İsrail’in yardımların miktarını kontrol altında tutması ve anlaşmanın hükümlerine uymaması, soykırım suçunu işlemeye devam ettiği anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi. İnsani yardımın Gazze'ye girişinin "İsrail'in tanıdığı bir ayrıcalık" olmadığı vurgulanan açıklamada, "uluslararası hukuk gereği yerine getirmesi gereken bir sorumluluk" olduğu kaydedildi. Açıklamada, yardımların "tarafsız ve insani ihtiyaçlar doğrultusunda, hiçbir ayrım veya gecikme olmaksızın sağlanması" gerektiği hatırlatıldı. Times Of Israel gazetesi, Gazze'de ateşkes anlaşması gereğince yarın açılması gereken Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapalı tutulacağını açıklamıştı. Haberde, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına gerekçe olarak, Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimini geciktirmesini gösterdiği bilgisine yer verilmişti. AA

