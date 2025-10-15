"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacak

15 Ekim 2025, Çarşamba 10:23
Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in, Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.

 

İsrail'de siyasi irade, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba açmayacağını duyurmuştu

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba açmayacağını açıklamıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de bu yılki yağış son 52 yılın en düşük seviyesinde

    İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacak

    ABD'de hükümetin kapanmasının 14. günü

    Belgede ne Filistin var, ne iki devletli çözüm - “Barış Zirvesi” kalıcı barış getirecek mi?

    Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

    DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!

    Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz

    Madagaskar'da ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu - Madagaskar Cumhurbaşkanlığı ordu bildirisini kınadı

    Gazze'deki patlamamış mühimmatlar yüksek risk oluşturuyor!

    Afganistan ve Pakistan sınırındaki çatışmalar yeniden alevlendi

    Gattuso: Gazzelilerin evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal

    Trump: İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor

    Un değirmeni ilgi odağı

    Türkiye’de artık suç açık açık pazarlanıyor

    Gürcistan'ı 4-1 yenen Türkiye, büyük avantaj elde etti - Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı

    Vatandaşın faiz yükü katlandı

    Gençlere yönelik büyük bir saldırı - ‘Zararı azaltılmış’ demek zararsız demek değil!'

    İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı!

    Yurt genelinde serin hava devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor
    Genel

    Gürcistan'ı 4-1 yenen Türkiye, büyük avantaj elde etti - Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı
    Genel

    Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz
    Genel

    DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!
    Genel

    Türkiye’de artık suç açık açık pazarlanıyor
    Genel

    Madagaskar'da ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu - Madagaskar Cumhurbaşkanlığı ordu bildirisini kınadı
    Genel

    Gattuso: Gazzelilerin evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.