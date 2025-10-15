Enkaz altında 10 bin cenaze var

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail’in 2 yıl süren saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi’nde 10 binden fazla Filistinlinin cenazesinin enkaz altında olduğunu ancak bu naaşları çıkarmak için yeterli imkanlarının bulunmadığını belirtti.

Basal, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, ateşkes sonrası bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in 2 yıl süren saldırılarından geriye kalan patlayıcılara dikkati çeken Basal, bu patlayıcıların Gazze’deki Filistinliler için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti. Basal, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze’de bir kısmı sokaklarda kalanlar olmak üzere 250’den fazla Filistinlinin cenazesine ulaştıklarını dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 292

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.