ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

"Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor"

15 Ekim 2025, Çarşamba 14:42
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün egemen eşit ve uluslararası statüsü teyit edilmiş 2 devletin varlığından geçtiğini belirterek, "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçimin çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, "Çünkü karşımızda bir blok vardır. Yıllardır Türkiye ve bize karşı aşırı şekilde muhalefet yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile kendilerini özdeşleştiren bir bloktan bahsediyorum." diye konuştu.

 

Tatar, yıllar süren federasyon görüşmelerinden bir sonuç alınamadığını hatırlatarak, KKTC'nin eski cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat ile Mustafa Akıncı'nın Rumlara bazı tavizler vermeye hazır olmalarına rağmen Ada'da barışın sağlanamadığını söyledi.

GKRY'deki Rumların Kıbrıs'ın tamamını istediklerini belirten Tatar, "Federasyon demek Rumlarla masaya oturmak ve Türk askerinin buradan çıkması demektir. Halkımızın asla böyle bir şeye müsaade etmemesi gerekir. Her türlü bekamız Türkiye'nin buradaki varlığına bağlıdır. Kısa günün karı için federasyoncuların kazanması arzu edilecek bir şey değildir. Sonuçta ben halkıma güveniyorum ve en doğru kararı onlar verecektir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, devletten feragat etmeleri durumunda biteceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Rum basını, devamlı 'Tatar kaybedecek, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi cumhurbaşkanı adayı) gelecek ve müzakereler başlayacak' şeklinde yayınlar yapıyor. Bunun sebebi GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in halkına Türk liderliğini müzakereye mecbur etmiş görüntüsü vermek içindir. Karşı taraf benim dik duruşumdan iyice sıkılmıştı." dedi.

Tatar, KKTC'nin refahı ve geleceği için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini, yurt dışındaki birçok toplantıda KKTC'yi kendi bayrağı ve anayasal adı ile temsil edebildiğini dile getirdi.

Türk ve İslam dünyasının KKTC'ye yönelik ilgisinin her geçen gün daha da arttığına işaret eden Tatar, uluslararası ambargo ve izolasyonları Türkiye'nin koşulsuz desteği sayesinde aştıklarını kaydetti.

Tatar, KKTC'deki refah düzeyinin yükselmeye devam ettiğine dikkati çekerek, ülkesinin geleceğinde umut gördüğünü ifade etti.

"GKRY halkı silahlanmadan rahatsız"

Cumhurbaşkanı Tatar, güvenlik gerekçesiyle çok sayıda İsraillinin GKRY'ye yerleştiğini söyledi.

Ayrıca İsrail'in Rum Yönetimi'ni silahlandırdığını aktaran Tatar, "GKRY halkı silahlanmadan rahatsız." dedi.

Tatar, Rumların yaptığı silahlanmanın, Rum Lider Nikos Hristodulidis'in boyunu aştığını belirterek, "Hristodulidis büyük işlere bulaşmıştır. Silahlanma ile birlikte işi içinden çıkılmaz durumlara sokmuştur. Ekonomisi turizm ve bankacılığa dayanan bir yer, bu kadar büyük silahlanmayı kaldıramaz." diye konuştu.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün egemen eşit ve uluslararası statüsü teyit edilmiş 2 devletin varlığından geçtiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor. Çünkü ben onlara karşı Türkiye ile birlikte dik duruş sergiliyorum. Onların oyunlarını bozuyorum. Beni neden istesinler?" değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Gazze'de yaşananların Filistinlilerin var olmaları için 2 devletliliğin esas ve akılcı bir yöntem olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

AA

