Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz

AYM’nin, Basın İlân Kurumu’nun, resmî ilan ve reklam kesme yetkisini iptal etmesi AYM’nin, iktidara açık bir mesajı olarak değerlendirildi.

AYM’den Basın İlan Kurumu kararı: İlan ve reklam kesme yetkisi iptal edildi

Ankara - Mehmet Kara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Anayasa Mahkemesi’nin, Basın İlân Kurumu’nun, gazetelere, dergilere ve internet sitelerine yönelik resmî ilân ve reklam kesme yetkisini iptal etmesini değerlendirdi. Yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin kararının, basın ve ifade özgürlüğü açısından çok önemli olduğunu belirten Bulut, “İletişim Başkanlığı’na bağlanarak tamamen siyasî bir araca döndürülen Basın İlan Kurumu aracılığıyla muhalif basın, ekonomik baskı altına alınıyor, yandaş medya ise kamu kaynaklarıyla besleniyordu. Eleştiren, sorgulayan, gerçekleri yazan gazetelerin ilan gelirleri keyfi şekilde kesiliyor; susturulmak istenen bağımsız medya kuruluşları ekonomik kıskaca alınıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleri gizleyen ülkede demokrasiden söz edilemez

Bulut açıklamasında şunları söyledi: “Şimdi AYM, iktidara açık bir mesaj verdi: ‘Devletin görevi basını susturmak değil, özgürce konuşmasını sağlamaktır.’ Çünkü basın özgür değilse, halkın gerçeği öğrenme hakkı da yoktur. Gerçekleri gizleyen, sesi susturulan bir ülkede adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz edilemez. Kamu ilanları, iktidarın propaganda aracı değil, objektif kriterlerle dağıtılan kamusal bir kaynak olmalıdır. Gerçekleri susturmak, tek sesli bir medya oluşturmak isteyenlere karşı halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız.”

“Yeni bir düzenlemeye gidilmeli”

Gazeteciler Cemiyeti Avukatı Mustafa Gökhan Tekşen, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Basın İlan Kurumu’nun ilan kesme cezası vermesine ilişkin Kanun hükmünü iptal etmesine, “Yapılması gereken şey şu, artık yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var doğan boşluktan dolayı. Basın İlan Kurumu’nun hukukî belirliliği de içeren bir şekilde yeni bir düzenlemeye gitmesi ve internet haber siteleriyle gazetelerin yeni bir düzenlemeye kavuşturulması artık şarttır” dedi.

