"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz

15 Ekim 2025, Çarşamba 02:54
AYM’nin, Basın İlân Kurumu’nun, resmî ilan ve reklam kesme yetkisini iptal etmesi AYM’nin, iktidara açık bir mesajı olarak değerlendirildi.

AYM’den Basın İlan Kurumu kararı: İlan ve reklam kesme yetkisi iptal edildi

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Anayasa Mahkemesi’nin, Basın İlân Kurumu’nun, gazetelere, dergilere ve internet sitelerine yönelik resmî ilân ve reklam kesme yetkisini iptal etmesini değerlendirdi.  Yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin kararının, basın ve ifade özgürlüğü açısından çok önemli olduğunu belirten Bulut, “İletişim Başkanlığı’na bağlanarak tamamen siyasî bir araca döndürülen Basın İlan Kurumu aracılığıyla muhalif basın, ekonomik baskı altına alınıyor, yandaş medya ise kamu kaynaklarıyla besleniyordu. Eleştiren, sorgulayan, gerçekleri yazan gazetelerin ilan gelirleri keyfi şekilde kesiliyor; susturulmak istenen bağımsız medya kuruluşları ekonomik kıskaca alınıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleri gizleyen ülkede demokrasiden söz edilemez

Bulut açıklamasında şunları söyledi: “Şimdi AYM, iktidara açık bir mesaj verdi: ‘Devletin görevi basını susturmak değil, özgürce konuşmasını sağlamaktır.’ Çünkü basın özgür değilse, halkın gerçeği öğrenme hakkı da yoktur. Gerçekleri gizleyen, sesi susturulan bir ülkede adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz edilemez. Kamu ilanları, iktidarın propaganda aracı değil, objektif kriterlerle dağıtılan kamusal bir kaynak olmalıdır. Gerçekleri susturmak, tek sesli bir medya oluşturmak isteyenlere karşı halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız.”

“Yeni bir düzenlemeye gidilmeli”

Gazeteciler Cemiyeti Avukatı Mustafa Gökhan Tekşen, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Basın İlan Kurumu’nun ilan kesme cezası vermesine ilişkin Kanun hükmünü iptal etmesine, “Yapılması gereken şey şu, artık yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var doğan boşluktan dolayı. Basın İlan Kurumu’nun hukukî belirliliği de içeren bir şekilde yeni bir düzenlemeye gitmesi ve internet haber siteleriyle gazetelerin yeni bir düzenlemeye kavuşturulması artık şarttır” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

    DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!

    Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz

    Madagaskar'da ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu - Madagaskar Cumhurbaşkanlığı ordu bildirisini kınadı

    Gazze'deki patlamamış mühimmatlar yüksek risk oluşturuyor!

    Afganistan ve Pakistan sınırındaki çatışmalar yeniden alevlendi

    Gattuso: Gazzelilerin evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal

    Trump: İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor

    Türkiye’de artık suç açık açık pazarlanıyor

    Gürcistan'ı 4-1 yenen Türkiye, büyük avantaj elde etti - Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı

    Vatandaşın faiz yükü katlandı

    İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı!

    Yurt genelinde serin hava devam edecek

    Cerrahî ve pediatri tehlikede

    Blair iş başında

    Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

    Ben Gvir yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    "Hapishanedeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu"

    “Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gürcistan'ı 4-1 yenen Türkiye, büyük avantaj elde etti - Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı
    Genel

    Trump: İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor
    Genel

    DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!
    Genel

    Madagaskar'da ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu - Madagaskar Cumhurbaşkanlığı ordu bildirisini kınadı
    Genel

    Gazze'deki patlamamış mühimmatlar yüksek risk oluşturuyor!
    Genel

    Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz
    Genel

    Afganistan ve Pakistan sınırındaki çatışmalar yeniden alevlendi
    Genel

    Türkiye’de artık suç açık açık pazarlanıyor
    Genel

    Gattuso: Gazzelilerin evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.