DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye’de artan sokak çeteleri ve çocuk cinayetleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplamasıyla isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği soru önergesinde, “Çocukların güvenliği için hükümetin koruma mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Bu durum sadece güvenlik değil, sosyal adalet meselesidir” dedi.

Son yıllarda çocuk ve gençlerden oluşan çetelerin yaygınlaştığını, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla bağlantılı faaliyetlerin kamu güvenliğini tehdit eder hale geldiğini dile getiren Altıntaş, “İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde meydana gelen çocuk cinayetleri ve çete şiddeti, yalnızca güvenlik meselesi değil, eğitimden psikolojik sağlığa, sosyal hayattan toplumsal huzura kadar çok yönlü bir tehdit oluşturmaktadır. Çocuklarımız sokak çetelerinin gölgesinde büyüyor, devlet bu tabloya seyirci kalamaz” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.