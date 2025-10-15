Yeni elektrik tarifesine tepki

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni elektrik tarife düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kılıç, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ kapsamında konut aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırını 5 bin kilovatsaatten 3 bin kWh’ye düşürmeye hazırlandığı yönündeki iddialar, milyonlarca dar gelirli, emekli ve sabit gelirli tüketiciler açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, açıkça örtülü bir zam anlamına gelmektedir. Enerji maliyetlerinin, özel şirketlerin kârlarını artıracak şekilde düzenlenmesi; doğrudan tüketicinin cebinden alınan paranın şirketlerin kasasına aktarılması demektir. Yani bu düzenleme, vatandaşın sofrasından, ısısından ve aydınlığından kısmak anlamına gelir” dedi. ANKARA - ADNAN SOLMAZ

Okunma Sayısı: 354

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.