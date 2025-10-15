"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Yoksulluk sınırı asgarî ücretin iki katı

15 Ekim 2025, Çarşamba 21:43
Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Eylül 2025 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Rapora göre, açlık sınırı olarak bilinen dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yalnızca gıdaya ayırması gereken aylık harcama tutarı 26 bin 418 TL’ye yükseldi. Temel ihtiyaçların tümünü kapsayan yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 TL olarak hesaplandı. Raporda, tek başına yaşayan bir kişinin hem gıda hem de barınma, ulaşım, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcamanın da 42 bin 526 TL’ye ulaştığı belirtildi. Bu tutar, tek kişinin yoksulluk sınırı olarak kayıtlara geçti. 

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmralı’ya Bahçeli gitsin

    “Hamas silâh bırakmazsa biz onları silâhsızlandıracağız”

    Gazze’ye yeterli yardım ulaştırılamıyor

    Gerçek zafer sorumlular hesap verdiği zaman kazanılacak

    Yoksulluk sınırı asgarî ücretin iki katı

    İsrail ordusu ateşkese rağmen öldürmeye devam ediyor

    Yeni elektrik tarifesine tepki

    Enkaz altında 10 bin cenaze var

    Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini söyledi

    "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor"

    İsrailli Bakan'dan Gazze'ye tehdit

    AB: Yeniden inşa için hazırız

    Türkiye'de bu yılki yağış son 52 yılın en düşük seviyesinde

    İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacak

    ABD'de hükümetin kapanmasının 14. günü

    Belgede ne Filistin var, ne iki devletli çözüm - “Barış Zirvesi” kalıcı barış getirecek mi?

    Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

    DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!

    Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.