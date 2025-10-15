Yoksulluk sınırı asgarî ücretin iki katı

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Eylül 2025 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Rapora göre, açlık sınırı olarak bilinen dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yalnızca gıdaya ayırması gereken aylık harcama tutarı 26 bin 418 TL’ye yükseldi. Temel ihtiyaçların tümünü kapsayan yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 TL olarak hesaplandı. Raporda, tek başına yaşayan bir kişinin hem gıda hem de barınma, ulaşım, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcamanın da 42 bin 526 TL’ye ulaştığı belirtildi. Bu tutar, tek kişinin yoksulluk sınırı olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK