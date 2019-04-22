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Gazze'yi ferahlatan bir açılış

22 Nisan 2019, Pazartesi 15:42
Katar Kalkınma Fonu, İsrail ablukası altındaki Gazze'de 100 yatak kapasiteli rehabilitasyon ve protez hastanesi açtı.

Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nin açılış töreni Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife el-Kuvari'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kuvari, törende yaptığı konuşmada, 100 yatak kapasiteli 12 bin metrekarelik alana kurulu hastanenin, dünya standartlarında rehabilitasyon, fizyoterapi, protez ve ayrıca işitme bölümüne sahip olduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Yusuf Ebu Riş de Katar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, Gazze'deki sağlık sektörünün İsrail'in ambargosuna Katar'ın da yaptığı katkılar sayesinde direnebildiğini belirtti.

Gazze’nin Yeniden İmarı için Katar Komisyonu'nun faaliyetleri kapsamında bugün hizmete giren hastanenin Doha'nın 2012 yılında yaptığı 407 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 372 milyon Türk Lirası) değerindeki bağış kapsamında inşa edildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye 2014 yazında düzenlediği saldırılarda, 550'si çocuk yaklaşık 2 bin 300 kişi ölmüş, 11 bin kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun raporunda, yaralıların yüzde 30'unun uzun dönem kalıcı engelli haline gelebileceği ifade edilmişti.

Katar, Ekim 2018’de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 150 milyon dolar (yaklaşık 875 milyon Türk Lirası) değerinde acil insani yardım kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda daha önce Gazze’ye 3 kez nakdi yardım gönderilmişti. Katar ayrıca 28 Ocak'ta Gazze’de insani projelerde kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletlere 20 milyon dolarlık (yaklaşık 116,5 milyon TL) yardımda bulunmuştu.

AA

Etiketler: katar, gazze, filistin
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