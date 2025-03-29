Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi

Gazze’de yaşayan bir genç, dünyaya “özür” dilediği bir video yayınladı.

Açlık, susuzluk ve bombalar altında hayatta kalmaya çalışan Filistinlilere duyarsız kalanlara göndermede bulunan genç, derin bir ironiyle tüm dünyadan özür diledi. Videoda genç, “Biz Gazze halkı olarak bu gezegenin tüm sakinlerinden içtenlikle özür diliyor ve üzgün olduğumuzu söylüyoruz. Yardım mutfaklarını ve su kuyruklarını görüp üzülen herkesten özür diliyoruz. Bizim hatamız. McDonald’s çıtır tavuk burger sipariş ederken utanan ve boykot etmeye cesaret edemeyen herkesten özür dileriz. Yalnız değilsiniz. Gazze âniden hayatınıza girdiği için üzgünüm ama burada herkes yok oluyor ve bu bizim suçumuz değil” dedi.

Haber Merkezi