Gazzeli küçük kız çocuğu: Enkaz altındayken kardeşimi sakinleştirmek için Kur'an-ı Kerim okudum

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yıkılan evlerinin enkazından kız kardeşiyle beraber 4 gün sonra kurtarılan Filistinli kız çocuğu Mariya Ahmed Ebu Safi, enkaz altında kardeşini sakinleştirmek için Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yıkılan evlerinin enkazından kız kardeşiyle beraber 4 gün sonra kurtarılan Filistinli kız çocuğu Mariya Ahmed Ebu Safi, enkaz altında kardeşini sakinleştirmek için Kur'an-ı Kerim okuduğunu ancak İsrail'in bombalamasından korktuğu için tank seslerini duyunca sesini alçalttığını söyledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan evlerini bombalaması nedeniyle 4 gün kız kardeşiyle beraber enkaz altında kalan Mariya, yaşadıklarını anlattı.

Mariya ve kız kardeşi Lana, kurtarılmalarının ardından Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Yorgunluğu ve bitkinliği yüzünden okunan küçük kız, "Taş ve yıkıntıların arasında, oldukça dar bir yerde yiyecek ve içecek olmadan 4 gün kaldım. Kız kardeşimin ayakları yıkıntılara sıkıştı, acıdan çığlık atıyordu. Ayaklarını çıkarana kadar 3 gün o şekilde kaldı." dedi.

"Tank seslerini duyunca sesimi alçaltıyordum"

Mariya, acılar içindeki kız kardeşini enkaz altında Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyarak teselli etmeye çalıştığını ancak Lana’nın acısı arttığında çığlık atmaya başladığını söyledi.

Filistinli kız çocuğu, "İsrail’in bombalamasından korktuğum için Kur’an-ı Kerim okurken tank seslerini duyar duymaz sesimi alçaltıyordum." diye konuştu.

İsrail güçlerinin bazen ateş açtığını duyduklarını belirten Mariya, kardeşinin acıdan uyumakta zorluk çektiğini dile getirdi.

Mariya, "Lana ne zaman annemi, babamı, kardeşlerimi sorsa onu sakinleştirmeye, avutmaya çalışırdım. Her uyuyup uyandığında da annesini soruyordu." dedi.

Kurtarma ekiplerinin gelip önce Lana’yı, sonra kendisini enkazdan çıkardığını söyleyen Mariya, kız kardeşiyle birlikte önce at arabasıyla taşındıklarını, daha sonra bir araçla tedavi gördükleri hastaneye ulaştırıldıklarını aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil ölürken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.