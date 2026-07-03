Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre otobüs, Belucistan'ın Şerani bölgesinden ayrıldıktan sonra Hayber-Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken uçuruma devrildi.
Bölge yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, kazanın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağını bildirdi.
AA