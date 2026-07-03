Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre otobüs, Belucistan'ın Şerani bölgesinden ayrıldıktan sonra Hayber-Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken uçuruma devrildi. Bölge yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, kazanın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağını bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.