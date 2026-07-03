Çocukları boş bırakmayın

Nahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu toplantısında "Bir sanatsal etkinlikle uğraşan, bir sportif faaliyetle uğraşan, kursu olan çocukların hiçbiri bağımlı olmuyor, o kadar çok oyun da oynamıyor. Özellikle çocukları meşgul edebilecek etkinliklerin sayısının artırılması gerekiyor." dedi.

Samur, şunları kaydetti: "Bir sanatsal etkinlikle uğraşan, bir sportif faaliyetle uğraşan, kursu olan çocukların hiçbiri bağımlı olmuyor, o kadar çok oyun da oynamıyor. Özellikle çocukları meşgul edebilecek etkinliklerin sayısının artırılması gerekiyor." AA

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