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3 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Çocuklar için küresel çağrı

03 Temmuz 2026, Cuma 00:20
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların dijital dünyanın zararlarından korunması için küresel işbirliği çağrısı yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ghebreyesus, ortak açıklamalarında sosyal medyadan yapay zeka destekli çevrim içi oyunlara kadar dijital ortamın, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkati çekti. Dünya genelinde, çocukluğun dijital teknolojiler ile yeniden şekillendiği belirtilen açıklamada, “Görevimiz teknolojiyi kutlamak ya da kınamak değil.” ifadelerine yer verildi. 

Bu bir kamu meselesi

Teknolojinin avantajlarla birlikte çocuklar için ciddi sağlık riskleri de barındırdığı vurgulanan açıklamada, bu risklerin azaltılması gerektiği kaydedildi. Giderek daha fazla hükümetin çocukların çevrim içi ortamlarda korunmasını bir kamu sağlığı meselesi olarak gördüğü belirtilen açıklamada, Avustralya ve Endonezya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirdiği, Fransa ile İngiltere’nin benzer düzenlemeler hazırladığı, İspanya ve İrlanda’nın da bu yönde adımlar atmayı planladığı ifade edildi. 

Çocukların sağlığı risk altında

Çocukların dijital ortamlarda maruz kaldıkları cinsel, şiddet ve ayrımcılık içeren içeriklerin kendilerini ve dünyayı algılayışlarını etkilediği vurgulanan açıklamada, sosyal medyanın uykusuzluk ve bağımlılık gibi sağlık riskleri taşıdığına işaret edildi. 

Çocuklar ve gençler meta değil

Açıklamada, bu etkenlerin hükümetler, endüstriler, sivil toplum ve kamu sağlığı kuruluşları arasında güçlendirilmiş işbirliklerini zorunlu kıldığı bildirildi. Ayrıca açıklamada, “Çocuklarımız ve gençlerimiz deney ürünü, piyasa esiri veya meta değildir. Birlikte dijital çevremizi onların sağlıklı gelişimini destekleyecek ve koruyacak şekilde düzenlemeliyiz.” ifadelerine yer verildi.

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Sosyal medya çocukları mutsuz ediyor

TBMM’de okul saldırıları ve dijital risklerin araştırıldığı komisyonunda konuşan Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt "Çocuklarımız açısından şunu gördük ki tek başına sosyal medya çocukları mutsuz ediyor. Tehlikeli içerikleri çocukların önüne taşıyor. Çocukların kitap okumasını, parkta oynamasını ve arkadaşlarıyla iletişim kurmasını engelliyor. Çocuklar sadece bir şeyler izlemiyor. Sadece sosyal medya kullanmıyor. Çocuklar akıllı telefonlarla, bilgisayar oyunlarıyla, canlı yayın aktiviteleriyle, arka plandaki algoritmalarla örülmüş bir dijital çağda yaşıyor" diye konuştu. 

Türkiye Bilişim Derneği'nden Prof. Dr. Meltem Eryılmaz da çevrimiçi cinsel istismar, şiddet ve nefret söylemi, kumar, bahis ve mahremiyet ihlâlleri risklerine dikkati çekti. Eryılmaz, "Çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırmak mümkün değildir. Ancak onları dijital dünyada güvenli, bilinçli ve dirençli bireyler olarak yetiştirmek mümkün" ifadesini kullandı.

AA

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