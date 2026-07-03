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Venezuela'da ölenlerin sayısı 2 bin 595'e yükseldi

03 Temmuz 2026, Cuma 11:52
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısının 2 bin 595'e çıktığını bildirdi.

Rodriguez, başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşanan iki büyük depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölenlerin sayısının 2 bin 595'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 12 bin 400'e ulaştığını duyuran Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi.

Rodriguez, depremin olduğu andan bu yana 6 bin 462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını vurgulayarak, "Depremin hemen ardından Venezuela devleti tüm kurumlarıyla harekete geçti. Sarsıntılardan yalnızca birkaç saat sonra bu acil durumla mücadele etmek adına ilk iş olarak bir kararname yayımladık. Sivil savunma sistemi ile kamu savunma mekanizmalarının tamamı derhal sahaya sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Felakete "geç müdahale edildiği" suçlamalarına değinen Rodriguez, şunları kaydetti:

"Devletin tüm mekanizmalarını derhal harekete geçirdik. Acı ve endişe içindeki bir halk karşısında bu iddiaları ortaya atmak sefilliktir, vicdansızlıktır, düşüncesizliktir. Çıkıp birisi kendisine yardımın ya da girişin engellendiğini söylesin; birisi çıksın da 'yardım yok' desin. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İlk ve en önemli hedefimiz hayat kurtarmak. Hiçbir çekince koymadan, hiçbir siyasi mülahaza gözetmeden arama-kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var."

Rodriguez, sahada güvenlik güçlerinin ve arama-kurtarma ekiplerinin bulunmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu iddiaların kasıtlı olarak kurgulanmış bir kara propaganda olduğunu vurguladı.

Depremlerden sonra ülkedeki ilk resmi açıklamayı İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun yaptığını hatırlatan Rodriguez, sarsıntıların ardından emniyet mensupları ile askeri unsurların "süratli bir şekilde" sahaya sevk edilmesi talimatının verildiğini kaydetti.

Rodriguez, iki büyük deprem felaketinin ülkeyi vurmasına ilişkin uluslararası diplomasi trafiği yürüttüğünü, ilk saatlerde 72 devlet ve hükümet başkanından telefon aldığını dile getirdi.

Evsiz kalanlar için yıl sonuna kadar yeni konut sözü

Öte yandan Venezuela basınına yansıyan bilgilere göre hükümet, deprem felaketinde evlerini kaybedenlerin sayısını 12 bin 841 olarak açıkladı.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, 29 Haziran'daki açıklamasında, evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edileceğinin sözünü vermişti.

AA

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