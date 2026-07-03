Ali Hamaney için Tahran'da devlet töreni düzenleniyor

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda ölen İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.

Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katılıyor. Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı. Hamaney için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor. "Hamaney'in intikamını alacağız" İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, Hamaney için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, şehit İmamımız (Hamaney) ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız." dedi. İran’ın eski lideri Hamaney, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda ölmüştü. Hamaney için Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Yaklaşık bir hafta sürecek törenlerin ardından Hamaney 9 Temmuz'da Meşhed'de defnedilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney için düzenlenen devlet törenine katıldı Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katıldı. Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okuduktan sona heyet alandan ayrıldı. Hamaney için düzenlenen törende ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hür Dava Partisi, Gelecek Partisi ve Vatan Partisi’nin temsilcileri de hazır bulundu. Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı. AA

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