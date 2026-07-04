Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Kıyamet mutlaka gelecektir. Onun vaktini gizliyorum ki herkes neye çalışıyorsa onun karşılığını görsün.” Tâhâ Sûresi: 15 HADİS: Kur’ân apaçık nurdur. Hikmet dolu öğüttür. Dosdoğru yoldur. Camiü’s-Sağir, No: 2951

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